Bagnoli Manfredi | Rimozione della colmata? Solo fantasie Serve pragmatismo non ideologie

Il sindaco di Napoli ha dichiarato che la rimozione della colmata a Bagnoli è solo una fantasia e che è necessario adottare un approccio pragmatico invece di seguire ideologie. Nel frattempo, Grant Dalton ha annunciato che Napoli ha prenotato la partecipazione all’America’s Cup del 2029. Queste dichiarazioni sono state fatte in occasione di un evento pubblico dedicato alle questioni della zona.

"> Grant Dalton Prenota l’America’s Cup 2029 per Napoli. Napoli. Trentacinque anni di attesa, promesse non mantenute e veti incrociati sembrano finalmente scricchiolare sotto il peso della realtà, grazie all’azione determinata di Gaetano Manfredi. Il Sindaco di Napoli e Commissario Straordinario del Governo per la rigenerazione del SIN (Sito di Interesse Nazionale) di Bagnoli sta segnando un chiaro confine tra un passato intriso di ideologie e un futuro contrassegnato dalla concretezza dei cantieri. Il Nodo Logistico: 400mila Camion per un’Utopia. Al centro del dibattito c’è la controversa colmata a mare, una colossale piattaforma di riempimento industriale che da decenni solleva forti dibattiti tra ambientalisti, tecnici e politici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bagnoli, Manfredi: Rimozione della colmata? Solo fantasie. Serve pragmatismo, non ideologie. Articoli correlati Leggi anche: Bagnoli, Manfredi visita il cantiere SIN per la sigillatura della colmata. Bagnoli, sopralluogo della Commissione urbanistica. Manfredi: "Lavori per sigillatura colmata proseguono spediti"L’ispezione ha consentito di verificare da vicino ai consiglieri comunali, insieme ai componenti della struttura commissariale, lo stato di... Una selezione di notizie su Rimozione della Temi più discussi: America’s Cup, Dalton: Bagnoli come Milano-Cortina. Manfredi: Rimozione colmata è fantascienza; Bagnoli,Manfredi: Rimuovere la colmata è fantascienza. Basta ideologie; Bagnoli, nuovo allarme polveri dell'Arpac. E spunta il murale col bacio tra Meloni e Manfredi sulla colmata; Terra dei Fuochi: arriva l'accordo: ecco chi dovrà rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali. America’s Cup, Dalton a Napoli: Qui lavoro incredibile, Bagnoli come per Milano-CortinaIl Ceo di Acp (America’s Cup Partnership): Tra poco le barche inizieranno a navigare in Sardegna e poi ci trasferiremo qui a Napoli. Seguo le proteste, l’obiettivo è far rinascere l’area ... msn.com Bagnoli, i comitati replicano a Manfredi: Partecipazione solo di facciata. E i numeri che dà sulla colmata sono sbagliatiDopo il consiglio comunale sull’America’s Cup tenutosi ieri nel quartiere, attivisti e tecnici replicano alle dichiarazioni di Manfredi. Critiche sul progetto e sulla mancata apertura alla partecipazi ... napolitoday.it Una squadra di addetti munita di idropulitrice ha iniziato la rimozione della vernice su alcune delle panchine, ma l’operazione si è rivelata più complessa del previsto. - facebook.com facebook