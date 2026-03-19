Calolziocorte (Lecco), 19 marzo 2026 – Si erano coniati il loro nome, il gruppo “No parla tanto” che identificava gli amici e fiancheggiatori del venticinquenne Zaccaria Mouhib, il trapper Baby Gang. Così solidali tra loro gli Npt, “pronti a combattere fino alla morte”, e certi della loro forza, al punto di ribattezzare persino su Google Maps la zona di loro proprietà con la loro sigla, l’area compresa tra le palazzine popolari di via Di Vittorio e la villetta blindata del trapper. Baby Gang e i video del viaggio in Iraq: “Ho sparato con i bazooka”. E l’ipotesi della fuga: “Vado in Palestina” L’assalto alla villa-bunker Per entrare, martedì... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Baby Gang, la villa blindata, le armi e i soldati “pronti a combattere fino alla morte”

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Baby Gang - Bimbi Soldato X Assassins Creed RMX

Contenuti utili per approfondire Baby Gang

Discussioni sull' argomento Baby Gang, la villa blindata, le armi e i soldati pronti a combattere fino alla morte; Baby Gang, le foto con mitra e bazooka, le botte alla fidanzata. Quando diceva: Scappo in Iraq; Kalashnikov, botte alla compagna, il viaggio in Iraq e il pestaggio perché non si ruba ai ladri: dietro l’arresto di Baby Gang; Armi, rapine e maltrattamenti, il trapper Baby Gang torna in carcere.

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