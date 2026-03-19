Gli avvocati e i magistrati della Valtellina hanno partecipato ai campionati regionali di sci alpino e nordico disputati in Alta Valle. Durante l’evento, hanno mostrato le proprie capacità sugli sci, distinguendosi nelle gare di categoria. La competizione ha coinvolto professionisti del settore legale provenienti dalla zona, mettendo in evidenza il loro impegno anche in ambito sportivo.

Gli avvocati e i magistrati valtellinesi si fanno onore ai campionati regionali di sci alpino e nordico di categoria disputati in Alta Valle. Nella kermesse, organizzata dall’ Ordine degli avvocati di Milano e di Sondrio con la collaborazione del circolo Thoeni, i valtellinesi hanno ottenuto vittorie e piazzamenti di spicco cedendo solo nella generale, vinta da Milano anche perché la graduatoria dei vincitori della prova a squadre è una combinazione tra risultati ottenuti e numero di partecipanti. E nel secondo criterio Milano la fa da padrona. "La competizione si è tenuta a S.ta Caterina, per lo sci di fondo, e a Bormio, con la prova di slalom gigante sulla pista Stella alpina – dice Paolo Tarabini, presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Sondrio (2° nella Combinata) -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Avvocati e toghe sugli sci. I valtellinesi dettano legge

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