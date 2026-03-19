Un uomo che conosceva Valentina Sarto ha rivelato che lei aveva registrato le minacce del marito e sapeva della presenza di un microfono. Ha aggiunto che Valentina aveva paura ma non aveva lasciato la sua casa. Inoltre, ha affermato di sapere come mantenere il marito tranquillo in determinate situazioni.

«Valentina aveva paura ma non lasciava casa». Una frase, più di tutte, oggi suona come una condanna: «So come tenerlo tranquillo ». È il dettaglio che emerge dalla testimonianza raccolta dal Corriere della Sera, ed è anche il punto in cui questa storia smette di essere solo cronaca e diventa qualcosa di più inquietante. Perché dentro quelle parole c’è la consapevolezza del pericolo — e insieme l’illusione di poterlo controllare. Valentina Sarto, 41 anni, barista, è stata uccisa dal marito Vincenzo Dongellini, 49 anni. Lui è ora in stato di arresto, piantonato in ospedale. Lei invece è l’ennesimo nome che si aggiunge a una lista che in Italia continua ad allungarsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - «Aveva registrato le minacce del marito, sapeva di noi», parla l’uomo che frequentava Valentina Sarto

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