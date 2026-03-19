Avellino sequestrate uova di Pasqua con palloni e sciarpe contraffatti | operazione Wolf’s Soccerball

Le forze di polizia di Avellino hanno avviato un'operazione contro la contraffazione, denominata “Wolf’s Soccerball”, che ha portato al sequestro di numerose confezioni di uova di Pasqua. Durante le ispezioni, sono state trovate uova di cioccolato abbinate a palloni da calcio e sciarpe recanti loghi ufficiali della squadra locale, ma alterati o contraffatti.

Operazione contro la contraffazione in Irpinia. I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno sequestrato diverse confezioni di uova di cioccolato abbinate a palloni da calcio riportanti il logo ufficiale della locale squadra calcistica in forma alterata o contraffatta. L’attività rientra in un servizio predisposto per il contrasto alla commercializzazione di prodotti illeciti. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, il marchio originale risulta regolarmente depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dall’associazione che ne detiene la proprietà, mentre quello apposto sui prodotti sequestrati sarebbe risultato palesemente alterato. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Avellino, sequestrate uova di Pasqua con palloni e sciarpe contraffatti: operazione “Wolf’s Soccerball” Articoli correlati VIDEO-FOTO/ Operazione “Wolf’s Soccerball”: Pasqua “falsa”, maxi sequestroL’attività di servizio immediatamente sviluppata, ha permesso di rilevare numerosi esercizi commerciali della provincia irpina che ponevano in... Avellino, gadget taroccati della squadra insieme alle uova di Pasqua: la Finanza sequestra 900 pezziÈ di oltre 900 prodotti sequestrati e cinque imprenditori segnalati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza in provincia di... Tutti gli aggiornamenti su Avellino sequestrate uova di Pasqua con... Uova di pasqua con palloni dell'Avellino contraffatti: sequestro della guardia di finanzaFiamme Gialle del Comando Provinciale, nel corso di un servizio predisposto per il contrasto alla contraffazione, hanno sottoposto a sequestro diverse confezioni di uova di cioccolato a cui ... ilmattino.it Uova di pasqua con palloni da calcio contraffatti: il sequestro della guardia di finanza VIDEOAVELLINO - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale, nel corso di un servizio predisposto per il contrasto alla contraffazione, hanno sottoposto a sequestro diverse confezioni di uova ... ilgazzettino.it