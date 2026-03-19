Ieri pomeriggio, nella sala del consiglio comunale di Modigliana, si è tenuto un incontro dedicato alla ripresa dei lavori di ricostruzione. Durante la riunione, un rappresentante ha invitato i cittadini a presentare le richieste di rimborso relative ai danni subiti. Sono stati discussi lo stato di avanzamento delle opere e le modalità per accedere ai rimborsi previsti.

Ieri pomeriggio la sala del consiglio comunale di Modigliana – che ospitava la tradizione riunione voluta dal sindaco Jader Dardi di aggiornamento e verifica dell’attività di ricostruzione e manutenzione del territorio post alluvione – era gremita di amministratori, fra i quali il sindaco di Tredozio Giovanni Ravagli. Presenti anche Rossano Montuschi, responsabile Consorzio di bonifica, Giorgio Miccoli, responsabile Hera, servizio fognature e acquedotto, e poi tecnici, funzionari regionali e provinciali, rappresentanti di imprese private, associazioni di categoria e sindacali. Il filo rosso del tavolo di confronto istituito da Dardi è stato l’invito a collaborare fra tutti gli enti e le imprese interessate perché solo così si raggiungono gli obiettivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avanti con la ricostruzione. Modigliana, il punto sui lavori. Dardi: "Rimborsi, fate domanda"

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