autocarro sovraccarico denunciato

Durante un controllo stradale a Faenza, le forze dell'ordine hanno sequestrato un autocarro e denunciato il conducente per violazioni ambientali e irregolarità tecniche del veicolo, risultato sovraccarico.

Un controllo stradale effettuato a Faenza ha portato al sequestro di un autocarro e alla denuncia del conducente per gravi violazioni ambientali e irregolarità tecniche del veicolo. Il controllo è avvenuto lungo la circonvallazione viale Elio Assirelli dove una pattuglia della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina ha dato l’alt al conducente di un mezzo Iveco carico di materiale ferroso che procedeva in direzione Bologna. Alla guida del veicolo si trovava un uomo di quarant’anni, residente a Sant’Agata sul Santerno, il quale è stato accompagnato presso una pesa pubblica per le verifiche. Gli accertamenti hanno evidenziato un’eccedenza di carico superiore al 20% rispetto alla massa consentita, con un peso totale oltre 4,5 tonnellate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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