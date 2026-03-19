Domenica sera, in via della Pineta vicino al Belvedere, una persona disabile ha denunciato il furto della sua auto. L’auto, di proprietà di un cittadino con disabilità, è stata sottratta durante le ore serali. La vittima ha affermato di aver perso libertà e indipendenza a causa di questo episodio. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Furto d’auto domenica scorsa nella tarda serata in via della Pineta, nella zona del Belvedere. A sparire è stata una Fiat 500 nera con cambio automatico, un mezzo fondamentale per la vita quotidiana di Williams Micheli, disabile, che grazie a quell’auto aveva riconquistato autonomia e libertà di movimento. Una vettura che Micheli, tra l’altro, sta ancora pagando con enormi sacrifici economici. La macchina era parcheggiata sotto casa quando qualcuno l’ha portata via senza lasciare tracce. Subito è scattata la denuncia alle forze dell’ordine, mentre la famiglia ha diffuso un appello nella speranza che qualcuno possa aver visto o segnalare qualcosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto rubata a un cittadino disabile: "Privato di libertà e indipendenza"

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