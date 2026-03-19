Durante la notte, un'auto si è schiantata contro il minimarket di Corlo, causando ingenti danni e una rapina. I titolari hanno condiviso sui social le immagini della vetrina distrutta e parlato di diecimila euro di danni, riferendo che i ladri sono entrati con un veicolo, lasciando dietro di sé un caos che ha richiesto interventi e riparazioni. La dinamica dell'incidente ha coinvolto un’auto di marca Ariete.

"Hanno fatto la malora.". Poche parole ad accompagnare le immagini, tante, con le quali, via social, i titolari danno conto della spaccata notturna che ha devastato il minimarket di Corlo, esercizio che ha vetrine su via Battezzate, la strada principale della frazione formiginese. Preso di mira da ignoti che nottetempo, servendosi di un’automobile poi risultata rubata, hanno abbattuto la vetrina per introdursi nei locali e razziare merci di diverso genere, non senza aver messo a soqquadro scaffali e suppellettili danneggiando anche il banco della gastronomia. Ingenti i danni – circa 10mila euro – e ovvio il disappunto dei titolari dell’esercizio, che peraltro erano già stati presi di mira in altre occasioni, sul finire dell’anno scorso, dai soliti ignoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto ariete contro il minimarket: "Razzia e diecimila euro di danni"

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