Australia un opossum spunta tra i peluche di in un negozio di souvenir dell' aeroporto

In Australia, un passeggero nell’aeroporto di Hobart ha notato un opossum tra i peluche esposti nel negozio di souvenir. Mentre curiosava tra gli scaffali, il visitatore ha visto l’animale muoversi improvvisamente tra i giocattoli. La presenza dell’opossum tra i souvenir è stata immediatamente notata da chi si trovava nel punto vendita.

In Australia, mentre un passeggero curiosava tra gli scaffali pieni zeppi di peluche di animali in un negozio di souvenir dell’aeroporto di Hobart, nello stato della Tasmania, all’improvviso ha notato che uno dei giocattoli si muoveva. In mezzo ai canguri di pezza, un vero opossum australiano faceva capolino con la sua tipica coda a pennello, caratteristica da cui prende il suo nome. Una presenza che, ovviamente, ha scatenato la curiosità dei presenti, con una dipendente del negozio che ha filmato l’animale mentre si aggirava per gli scaffali, prima che l’opossum, infastidito dalla crescente attenzione, lasciasse il negozio. Successivamente, il personale dell’aeroporto è riuscito a portarlo via senza che si facesse male. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Australia, un opossum spunta tra i peluche di in un negozio di souvenir dell'aeroporto Articoli correlati Trova l’intruso: un possum dalla coda a spazzola tra i peluche dell’aeroporto di Hobart – Il videoPerfettamente mimetizzato tra i peluche di un negozio dell’aeroporto di Hobart, in Australia, un possum dalla coda a spazzola ha sorpreso un... Leggi anche: I ladri portano via un orsetto di peluche, negozio resta chiuso "per tristezza" Approfondimenti e contenuti su Australia un opossum spunta tra i... Un vero opossum spunta tra i peluche in un aeroporto australiano: il videoL’animale si era piazzato tra i peluche di altri marsupiali sugli scaffali del negozio. Il personale lo ha accompagnato illeso fuori dal terminal di Hobart ... msn.com Nello scaffale dei giocattoli c'è un opossum (vero): sorpresa in aeroportoUn peluche a dir poco realistico è stato avvistato nello scaffale di un negozio di souvenir dell'aeroporto di Hobart, capitale dello stato insulare della Tasmania, in Australia. Una passeggera che s ... today.it