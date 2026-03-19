Aumenta dell’80 per cento il rischio ictus La ricerca che parla del troppo sonno pomeridiano

Una ricerca evidenzia che il rischio di ictus aumenta dell’80 per cento in relazione a un eccesso di sonno pomeridiano. La scoperta ha attirato l’attenzione degli esperti, che hanno analizzato l’effetto di un lungo pisolino sulle condizioni di salute. Non si tratta di un’allerta immediata, ma di un dato che ha portato a una discussione sull’impatto di questa abitudine quotidiana.

Un lungo pisolino pomeridiano, da solo, non basta a lanciare un allarme. Eppure è proprio attorno a questo gesto quotidiano, spesso considerato innocuo o perfino salutare, che nelle ultime ore si è riaccesa l’attenzione degli esperti. Quando si parla di salute del cervello, infatti, non tutto si gioca nell’istante improvviso dell’emergenza: molto più spesso i campanelli d’allarme restano nascosti, si accumulano nel tempo e si intrecciano con abitudini che sembrano secondarie, come il modo in cui si dorme, quanto si dorme e perfino quando si sente il bisogno di fermarsi durante il giorno. È in questo quadro che Alice Italia Odv, l’Associazione per la lotta all’ictus cerebrale, richiama l’attenzione su un aspetto sempre più osservato dalla letteratura scientifica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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