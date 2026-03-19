auguri di san giuseppe frasi da inviare per augurare buon onomastico

Il 19 marzo 2024 si celebra l’onomastico di chi porta il nome di Giuseppe, includendo anche varianti come Giuseppina, Pino, Pina, Giusy, Peppe e Peppino. In questa data si ricorda San Giuseppe, sposo di Maria e padre adottivo di Gesù, coincidente con la Festa del Papà. Sono molte le frasi di auguri che vengono condivise in questa occasione.

Oggi 19 marzo 2024, compiono l’ onomastico coloro che portano il nome di Giuseppe. Auguri dunque a Giuseppe, Giuseppina, Pino, Pina, Giusy, Peppe e Peppino! Il Santo di oggi infatti è San Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù, non per niente oggi si festeggia anche la Festa del Papà. Non si sa molto sulla vita di San Giuseppe se non che con grande obbedienza e fede, ha accettato di farsi carico di una donna incinta e del bambino che portava in grembo, proteggendoli dalla furia di Erode e da altri pericoli. San Giuseppe è patrono dei lavoratori, specie dei falegnami e degli operai. Nelle prossime foto abbiamo racchiuso le più belle frasi d’auguri per San Giuseppe da dedicare a chi festeggia oggi l’ onomastico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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19 marzo, auguri di cuore a tutti i papà e a chi porta il nome di Giuseppe e Giuseppina. Buona Festa del Papà e buon San Giuseppe! Una giornata di amore, protezione e famiglia. Gli Admin - facebook.com facebook