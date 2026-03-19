Nella notte tra il 18 e il 19 marzo, Donald Trump ha commentato l’attacco di Israele al gas, sostenendo di non essere coinvolto. La situazione ha suscitato attenzione internazionale e ha alimentato discussioni sulla posizione degli Stati Uniti. Mentre le tensioni aumentano, l’episodio rappresenta un nuovo punto di discussione nel quadro delle escalation energetiche nella regione.

Donald Trump nella notte tra il 18 e il 19 marzo è tornato sul tema dell’attacco di Israele al giacimento South Pars in Iran, il più vasto del mondo, e della rappresaglia di Teheran contro i terminal di Ras Laffan in Qatar, i più grandi del pianeta nella produzione di gas naturale liquefatto, sottolineando che “gli Stati Uniti non sapevano nulla di questo attacco”, assicurando che Israele non colpirà più e che il Qatar sarà difeso dagli Usa in caso di nuovi raid iraniani. Trump e l’escalation energetica. Insomma, The Donald sembra sganciare Washington dalla questione chiave dell’escalation nella Terza guerra del Golfo, dopo che gli stessi Usa, toccando gli impianti militari nell’Isola di Kharg, erano andati vicini a compromettere i terminal petroliferi che garantiscono il 90% dell’export di Teheran. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Attacco al gas, escalation energetica di Israele: Trump nega ma la mossa fa il gioco Usa

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