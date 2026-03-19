Atalanta sconfitta 4-1 dal Bayern Monaco considerato il miglior club europeo attuale

L'Atalanta ha subito una sconfitta per 4-1 contro il Bayern Monaco, ritenuto il club più forte d’Europa al momento. La partita si è svolta in una serata in cui i tedeschi hanno dominato sul campo, segnando quattro reti e mantenendo il controllo dell’incontro. La squadra italiana ha cercato di reagire, ma non è riuscita a invertire il risultato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 18 marzo 2026, l’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha osservato con attenzione la sua squadra durante il secondo incontro degli ottavi di finale della UEFA Champions League, che si è svolto presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. La Dea, già messa sotto pressione dopo la pesante sconfitta per 6-1 nel primo incontro, ha cercato di presentarsi in modo dignitoso contro il potente Bayern Monaco, una delle squadre più forti d’Europa. Raffaele Palladino ha ammesso che l’Atalanta ha modificato la propria strategia per affrontare il Bayern. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Atalanta sconfitta 4-1 dal Bayern Monaco, considerato il miglior club europeo attuale. Articoli correlati Leggi anche: Atalanta Bayern Monaco, la sfida fuori dal campo è tra due modelli opposti: il confronto economico e non solo Atalanta travolta con punteggio tennistico: Dea umiliata dal Bayern Monaco in Champions LeagueL’Atalanta è stata travolta dal Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale della Champions League e nei fatti la lotta per il passaggio del... Una raccolta di contenuti su Bayern Monaco Temi più discussi: Champions: il Bayern non fa sconti all'Atalanta e vince 4-1 a Monaco; Bayern-Atalanta, de Roon: Loro troppo forti, adesso dobbiamo rialzare la testa. Palladino: Accettiamo il verdetto, testa alla Coppa Italia; Le pagelle di Atalanta-Bayer Monaco 1-6: Olise (8,5) è un marziano, Pasalic (5,5) sigla il gol della bandiera. Lezione di calcio a Bergamo; L'Atalanta ne prende altri quattro dal Bayern: finisce la Champions delle italiane, definiti i quarti. Bayern Monaco-Atalanta 4-1: cronaca, numeri e il prossimo avversarioBayern Monaco domina anche al ritorno, segna con Kane, Karl e Luis Diaz e manda la Dea fuori dalla Champions League ... notizie.it Bayern Monaco-Atalanta 4-1: video, gol e highlightsIl Bayern Monaco cala il poker nella gara di ritorno in casa ed elimina l'Atalanta dalla Champions, regalandosi il Real Madrid ai quarti. Il rigore di Kane rompe l'equilibrio nel primo tempo, poi l'at ... sport.sky.it "Forse dalla TV non si vede ma c'è differenza, sembra un altro sport" L'Atalanta esce contro il Bayern Monaco dopo aver preso dieci goal in 180 minuti, la resa di Palladino che spiega la differenza col calcio italiano: "La palla viaggia ad un'altra velocità" - facebook.com facebook Palladino lancia l'allarme sul calcio italiano dopo Bayern Monaco-Atalanta: "Sembra proprio un altro sport: dobbiamo fare una analisi profonda sul nostro calcio" x.com