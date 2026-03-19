Atalanta Samardzic la nota più lieta in Champions League | ma ora rischia di avere meno spazio

Nelle partite di Champions League, Lazar Samardzic si è distinto come la nota più positiva per l'Atalanta, portando una reazione significativa in campo. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, anche se ora potrebbe avere meno spazio nelle prossime sfide. La squadra bergamasca ha mostrato attenzione nei suoi confronti, mentre lui ha ritrovato un ruolo importante in questa fase europea.

Bergamo, 19 marzo 2026 – Nelle notti di Champions League atalantine ha brillato, a sorpresa, la stella discontinua di Lazar Samardzic, rilanciatosi sul palcoscenico più prestigioso, quello continentale. Quattro gol, quasi tutti decisivi, in dieci presenze, con un minutaggio basso, schierato appena per 334 minuti, di fatto meno di quattro partite intere disputate. Il fantasista serbo nato e cresciuto a Berlino (dove suo padre Malden giocava da attaccante nelle serie minori e dove i suoi fratelli minori giocano nelle giovanili dell’Union e dell’Hertha) è andato a segno a ottobre contro il Bruges su rigore, per il momentaneo 1-1; poi a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, Samardzic la nota più lieta in Champions League: ma ora rischia di avere meno spazio Articoli correlati Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 4-1, Samardzic trasforma il rigore e porta la Dea agli ottavi!Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Leggi anche: LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, 4-1, Champions League calcio in DIRETTA: Samardzic di rigore all’ultimo minuto! I bergamaschi volano agli ottavi OM-Atalanta, Samardzic: Ora continuare così anche in campionato Una raccolta di contenuti su Champions League Temi più discussi: Atalanta-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Troppo Bayern per l'Atalanta: Samardzic, il gol dell'orgoglio; ? LIVE! Bayern Monaco-Atalanta 4-1, tutti gli aggiornamenti in diretta; Atalanta, è goleada anche in Baviera! Il Bayern la elimina con un 4-1. Atalanta, Samardzic la nota più lieta in Champions League: ma ora rischia di avere meno spazioBergamo, 19 marzo 2026 – Nelle notti di Champions League atalantine ha brillato, a sorpresa, la stella discontinua di Lazar Samardzic, rilanciatosi sul palcoscenico più prestigioso, quello ... sport.quotidiano.net Bayern Monaco-Atalanta 4-1: video, gol e highlightsIl Bayern Monaco cala il poker nella gara di ritorno in casa ed elimina l'Atalanta dalla Champions, regalandosi il Real Madrid ai quarti. Il rigore di Kane rompe l'equilibrio nel primo tempo, poi l'at ... sport.sky.it Fermin Lopez sta disputando una Champions League spaziale Nella netta vittoria contro il Newcastle, il centrocampista del Barcellona ha messo a segno il suo sesto gol in questa competizione (calciatori del calibro di Lamine Yamal e Vinicius ne hanno se - facebook.com facebook Champions League: #Conegliano alla Final Four nonostante il ko con lo Zeren x.com