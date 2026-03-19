Atalanta Palladino | Bayern troppo forte per noi Impresa quasi impossibile

Da ecodibergamo.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta per 4-1 contro il Bayern Monaco nel ritorno di Champions League, Raffaele Palladino ha commentato la partita. Ha affermato che i tedeschi sono troppo forti per la sua squadra e che l’impresa di ottenere una qualificazione era quasi impossibile. La partita ha portato all’eliminazione dei nerazzurri dalla competizione.

L’INTERVISTA. le parole di Raffaele Palladino dopo la sconfitta 4-1 contro il Bayern Monaco nel ritorno di Champions che ha portato alla pesante eliminazione dei nerazzurri. «Eravamo inferiori già sulla carta e in queste due partite dobbiamo prendere atto che il livello del Bayern Monaco è stato troppo alto per noi. Ma ci portiamo a casa lo stesso un grande percorso in Champions League, in cui abbiamo alzato il livello tecnico e fisico». Raffaele Palladia senza amarezza l’eliminazione della sua Atalanta dagli ottavi di finale della competizione dopo il 4-1 subìto per mano dei bavaresi al ritorno, a 8 giorni dal 6-1 a Bergamo. Leggi qui il commento alla gara di Roberto Belingheri: «Atalanta, ora la Champions si chiama Verona e la rincorsa per il futuro (ma Monaco non è stata inutile)». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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