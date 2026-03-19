L'Atalanta si è qualificata per la Champions League ma la sua avventura si ferma con una sconfitta contro il Bayern Monaco. La partita si è conclusa con un punteggio di 4-1 a favore della squadra tedesca, determinando un risultato complessivo di 10-2. La partita si è svolta in un contesto di eliminazione diretta.

AGI - L'avventura in Champions League dell' Atalanta si conclude con un'altra sconfitta: contro il Bayern Monaco finisce 4-1, per un totale complessivo di 10-2. I bergamaschi hanno provato a reggere l'urto, ma i tedeschi hanno giocato un'altra partita ai limiti della perfezione. Nel prossimo turno ci sarà la sfida contro il Real Madrid, i nerazzurri ripartiranno invece dal campionato, prima della sosta ci sarà la sfida casalinga di domenica contro il Verona. Palladino ha scelto di schierare una formazione comunque offensiva facendo però i calcoli sul match contro gli scaligeri. In attacco spazio a Scamacca, con De Ketelaere e Sulemana a supporto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Atalanta fuori dalla Champions: Bayern travolgente, finisce 4-1

Articoli correlati

Troppo Bayern per l’Atalanta: Dea fuori dalla Champions, tedeschi ai quartiIl Bayern Monaco supera 4-1 l’Atalanta all’Allianz Arena e vola ai quarti di Champions, dove affronterà il Real Madrid.

Champions League, l’Atalanta si arrende a un Bayern mostruoso: a Bergamo finisce 1-6L’Atalanta è stata sconfitta con un pesantissimo 6-1 in casa dal Bayern Monaco, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

ATALANTA vs BAYERN in DIRETTA con TELECRONACA | CHAMPIONS LEAGUE LIVE

Una selezione di notizie su Atalanta fuori

Temi più discussi: Atalanta presa a pallate dal Bayern Monaco: l'addio alla Champions League è una figuraccia; Il crollo dell'Atalanta chiude l'anno di Champions: l'Italia avrà zero squadre ai quarti per la quarta volta in 6 anni; Il record al contrario dell'Atalanta con il Bayern: è il quarto peggior risultato di sempre; Atalanta, quanto varrebbe l'impresa contro il Bayern.

Troppo Bayern per l’Atalanta: Dea fuori dalla Champions, tedeschi ai quartiTutto facile per la squadra di Kompany, che travolge 4-1 i nerazzurri. In grande spolvero Kane, autore di una doppietta. Gli altri gol di Karl, Luis Diaz e Samardzic ... msn.com

Bayern Monaco-Atalanta 4-1: video, gol e highlightsIl Bayern Monaco cala il poker nella gara di ritorno in casa ed elimina l'Atalanta dalla Champions, regalandosi il Real Madrid ai quarti. Il rigore di Kane rompe l'equilibrio nel primo tempo, poi l'at ... sport.sky.it

Un 10-2 complessivo che fa male. L’Atalanta è ufficialmente fuori dalla Champions League. - facebook.com facebook

Malore dopo Inter-Atalanta, morto 52enne fuori da San Siro: lutto in Valsassina x.com