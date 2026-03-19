atalanta festeggia 435 partite bayern monaco favorito per la champions league

L'Atalanta ha giocato la sua 435ª partita ufficiale, mentre il Bayern Monaco è considerato favorito per la prossima Champions League. La squadra bergamasca si prepara ad affrontare il club tedesco in una delle sfide più attese della competizione europea. La partita si svolgerà nelle prossime settimane, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. MUNICH, GERMANIA – Il 18 marzo 2026, si è svolta una partita spettacolare tra Atalanta BC e FC Bayern Monaco, valida per i quarti di finale della UEFA Champions League 202526. Nonostante un esito deludente, con un punteggio aggregato di 10-2, i giocatori dell’Atalanta hanno ricevuto il sostegno caloroso dei tifosi presenti allo stadio. Marten de Roon, centrocampista della squadra bergamasca, ha espresso il suo riconoscimento per il tifo e ha commentato la superiorità del Bayern Monaco. De Roon ha realizzato una straordinaria milestone, eguagliando il record di 435 presenze con l’Atalanta, precedentemente stabilito da Gianpaolo Bellini. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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