Asti | scambio di abiti senza soldi solo punti e giochi

Asti ospiterà sabato 21 marzo 2026 la nona edizione dello scambio di abiti, un evento in cui le persone potranno scambiare vestiti utilizzando punti e giochi senza coinvolgere denaro. L'iniziativa si svolge in città e prevede che i partecipanti portino capi usati per scambiarli con altri, promuovendo un modo diverso di consumare. L'evento mira a coinvolgere la comunità locale in una pratica sostenibile e partecipativa.

Sabato 21 marzo 2026 prenderà vita a Asti la nona edizione dello scambio di abiti, un appuntamento che trasforma il consumo in pratica comunitaria. L’evento si terrà presso il Borgo Don Bosco in Via Conte Verde fronte 218, con ingresso a offerta libera per sostenere i progetti di Asti Slow Fashion ODV e Jungla Urbana. La giornata vedrà lo scambio di capi d’abbigliamento puliti e senza difetti, regolato da un sistema a punti invece che da denaro contante. L’iniziativa estende la partecipazione anche ai bambini tra 0 e 14 anni, permettendo loro di scambiare giocattoli secondo la regola uno contro uno. Il tutto sarà accompagnato dalla musica di Jungla Urbana e dall’offerta di drink e street food forniti dal Borgo Don Bosco, vincitore dell’ultimo Palio di Asti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti: scambio di abiti senza soldi, solo punti e giochi Articoli correlati Askatasuna chiede a Fratelli d’Italia Asti di dissociarsi dalla sinistra violenta: “Senza se e senza ma”**Un comunicato firmato da Askatasuna e dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Asti, Luigi Giacomini, chiede alla sinistra locale di... Febbraio nei punti vendita Rava e Fava di Asti tra cioccolatoAsti si prepara a un febbraio all'insegna dei sapori autentici e della bellezza consapevole. Contenuti e approfondimenti su Asti scambio di abiti senza soldi solo... Swap in the jungle! con Asti Slow Fashion e Jungla UrbanaSabato 21 marzo 2026 si svolgerà la nona edizione dell’evento di scambio di vestiti organizzato dall’associazione non profit Asti Slow Fashion ODV, questa volta in collaborazione con Jungla Urbana e o ... atnews.it Castelsardo, nasce Clothes Sharing: lo scambio di abiti usatiA Castelsardo prende avvio Clothes Sharing, un’iniziativa di raccolta e distribuzione gratuita di vestiario che nasce dalla collaborazione tra Sa Domo de Totus (che a Sassari, già da diversi anni, ... unionesarda.it