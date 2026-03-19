Il procuratore generale ha raccomandato l’assoluzione di Maria Ressa e Reynaldo Santos Jr., due figure coinvolte in un procedimento legale. La decisione si basa sulle accuse mosse nei loro confronti, ma il rappresentante dell’accusa ha proposto di chiudere il caso con un’assoluzione. La vicenda riguarda questioni giudiziarie legate a presunti reati commessi dai due.

Il procuratore generale ha raccomandato l’assoluzione della giornalista Maria Ressa (nella foto) e di Reynaldo Santos Jr., scrive l’Inquirer, denunciati da Rodrigo Duterte per diffamazione online e altri crimini, nel tentativo di metterli a tacere. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: [email protected] Questo articolo è uscito sul numero 1657 di Internazionale, a pagina 33. Compra questo numero Abbonati Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Assoluzione per Maria Ressa

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