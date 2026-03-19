Gli assessori sono stati confermati, ma la decisione di correre da soli rimane. Le parti coinvolte continuano a scambiarsi comunicati in cui ribadiscono le rispettive posizioni senza ulteriori sviluppi ufficiali. La situazione si mantiene tesa e senza aperture a collaborazioni o compromessi. La disputa si svolge attraverso dichiarazioni pubbliche, senza indicazioni di possibili incontri o mediazioni.

Ormai la questione si sta sviluppando a suon di comunicati con cui le due parti fanno sapere le reciproche posizioni. È il caso di quello firmato dal coordinatore cittadino di Forza Italia Marco Demarziani e dagli assessori alle Politiche del lavoro e alla Casa Antonella Mairate e al Patrimonio Massimo Boccalari (nella foto), ai quali il sindaco Andrea Ceffa ha riconfermato la fiducia nonostante appartengano a un partito che, oggi nella coalizione di governo, ha già annunciato che sosterrà un proprio candidato, il medico Paolo Previde Massara, alle prossime elezioni amministrative. Una situazione per certi aspetti surreale che conferma però lo strappo interno al centrodestra che punta a riconfermarsi alla guida della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Assessori confermati. Ma correremo da soli"

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