L’assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli ha annunciato di aver avuto un incontro con i vertici della FIGC. Durante la conversazione, si è discusso della candidatura di Napoli per ospitare le partite di Euro32. Cosenza ha confermato che la città è in corsa per l’organizzazione del torneo e ha fornito alcuni dettagli sull’incontro.

Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli, è intervenuto a Radio CRC, per parlare del futuro dello stadio Maradona in vista di Euro32. “Siamo appena usciti dalla riunione con i vertici della FIGC per discutere di tutti i punti centrali del nostro progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona. Nel corso della riunione da parte dei rappresentanti della FIGC ci sono state chieste alcune modifiche e correzioni del nostro piano di progettazione. Il tema adesso rimane quello di presentare un progetto entro la data del 31 luglio del 2026”. VIDEO – Allan che rischio! Scivola a bordo piscina: la moglie Thais lo filma e scherza sui social Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Ass. Cosenza: “Parlato con i vertici della FIGC, Napoli in corsa per Euro32”

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