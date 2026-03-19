asfaltatura si parte da porta al borgo

A partire da lunedì 23, il Comune inizierà lavori di asfaltatura su diverse strade comunali, concentrandosi sulla riparazione delle buche con asfalto a caldo. Le operazioni riguarderanno principalmente la zona di Porta al Borgo, dove verranno effettuate le prime interventi di manutenzione. Le strade interessate riceveranno interventi di sistemazione per migliorare le condizioni del manto stradale.

A partire da lunedì 23 prenderanno il via interventi di manutenzione su diverse strade comunali finalizzati alla sistemazione delle buche mediante asfalto a caldo. Il primo interesserà il parcheggio di Porta al Borgo, dove i lavori inizieranno proprio lunedì prossimo. I lavori rientrano nel terzo contratto attuativo dell’accordo quadro stipulato nel 2025, la cui impresa affidataria è la Da Prato Costruzioni di Montemurlo, dell’importo complessivo di quasi 150.000 euro di cui 50.000 euro saranno utilizzati per il parcheggio di Porta al Borgo e per altre viabilità dove eseguire interventi a seguire. "Stiamo portando avanti – ha spiegato l’assessore alla viabilità Alessio Bartolomei – un programma di manutenzione che punta non solo a intervenire sulle criticità già presenti, ma anche a prevenire il deterioramento del manto stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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