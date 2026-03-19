Ascolti TV | Mercoledì 18 Marzo 2026

Nella serata di ieri, mercoledì 18 marzo 2026, su Rai1 Morgane – Detective Geniale 5 interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Giusta Distanza raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Champions League – Liverpool-Galatasaray ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Walter Veltroni – Le emozioni chi abbiamo vissuto raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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