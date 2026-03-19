ascolti tv i dati del 18 marzo 202

Nella serata di mercoledì 18 marzo 2026, i dati degli ascolti televisivi mostrano risultati differenti tra i vari canali. Rai1 ha trasmesso la quinta stagione di

Bene i canali Rai. Nella serata di ieri, mercoledì 18 marzo 2026, su Rai1 Morgane – Detective Geniale 5, porta a casa 1.539.000 spettatori pari al 10.1% di share. In onda, su Canale5, Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 si ferma a 1.864.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile porta a casa 2.002.000 spettatori pari al 15.8%. Su Italia1 Le Iene non va oltre 1.006.000 spettatori con l’8.3%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.300.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 402.000 spettatori (3.2%). Su La7 La Giusta Distanza raggiunge 642.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 Champions League – Liverpool-Galatasaray ottiene 818. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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