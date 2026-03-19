I dati Auditel della prima serata di ieri, giovedì 19 marzo 2026, sono stati pubblicati questa mattina. Vengono riportate le quantità di spettatori che hanno seguito i programmi trasmessi dalle principali reti televisive durante le ore serali. Questi numeri rappresentano le misurazioni ufficiali sull’audience delle trasmissioni andate in onda.

Ascolti TV 19 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 19 Marzo 2026. Ultimo aggiornamento: 19032026, 18:29 In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Giovedì 19 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 19 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Giovedì 19 Marzo 2026. Di seguito i .... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 19 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serata

Articoli correlati

Ascolti TV 19 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 19 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 19 Gennaio 2026.

Ascolti TV 19 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 19 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 19 Febbraio 2026.

Contenuti utili per approfondire Auditel della

Temi più discussi: Ascolti tv ieri martedì 17 marzo chi ha vinto tra Le Libere Donne, Grande Fratello Vip e DiMartedì; Ascolti tv ieri (12 marzo): Raoul Bova non sbaglia, Belén rinasce dopo il flop, sfida all'ultimo sangue tra De Martino e Gerry Scotti; Ascolti tv, Scotti contro De Martino: cambia tutto in vetta nell’access prime time. I dati Auditel; Ascolti TV ieri sera, 12 marzo 2026: chi ha vinto tra Don Matteo e Forbidden Fruit?.

Ascolti tv ieri 19 marzo 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 19 marzo 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di giovedì 19 marzo ... mam-e.it

Ascolti tv ieri 18 marzo 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 18 marzo 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 15 marzo 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di domenica 15 marzo ... mam-e.it

Ascolti altissimi per ambedue i programmi del pre serale di Rai e Mediaset #AscoltiTv #auditel #fblifestyle #gerryscotti #stefanodemartino #affarituoi #LaRuotadellaFortuna - facebook.com facebook

ULTIM'ORA Diffusi i dati auditel della finalissima di #Sanremo2026 x.com