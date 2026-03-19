L’Ascoli aspetta con trepidazione l’esito della partita tra Bra e Arezzo, in programma domani sera alle 20.30 al Sivori di Sestri Levante. Nel frattempo, sono stati concessi 600 biglietti per i tifosi ospiti, che potranno assistere alla prossima sfida. La squadra di Tomei prepara la prossima gara, mentre i supporter si concentrano sull’attesa dei risultati.

L’Ascoli di Tomei freme aspettando l’esito di Bra-Arezzo che si giocherà domani sera alle 20.30 al Sivori di Sestri Levante. I bianconeri saranno costretti a rispettare il turno di riposo. Le attenzioni della squadra e dei tifosi logicamente si focalizzeranno sul match che vedrà in campo l’attuale capolista. I punti di vantaggio degli uomini dell’ex Bucchi in questo momento sono 2 ma, come anzidetto, con una gara in meno prevista con la formazione piemontese. Tutto si sta giocando sul filo del rasoio e potrebbe decidersi nel big match di lunedì 30 in casa dell’Arezzo (avvio alle 20.30, diretta su Rai Sport). I biglietti del settore ospiti concessi alla tifoseria bianconera purtroppo saranno 600. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ascoli, ora attesa per i toscani . Concessi 600 biglietti per gli ospiti

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