Arrivi in città saliti in un anno dell’8,7%

Nel 2025, il turismo a Cesena ha registrato un aumento dell’8,7% rispetto all’anno precedente, confermando un trend di crescita costante. La città ha raggiunto livelli di arrivi che superano quelli pre-pandemia, segnando un passo importante nel settore turistico locale. I dati ufficiali indicano come questa tendenza abbia portato a risultati migliori rispetto agli anni precedenti alla crisi sanitaria.

"Il turismo a Cesena consolida il proprio percorso di crescita e nel 2025 supera o i risultati registrati prima della pandemia". Lo afferma l’assessore Lorenzo Plumari (nella foto). "I dati – prosegue – evidenziano infatti un incremento significativo sia degli arrivi sia delle presenze. Nel corso dell’ultimo anno gli arrivi turistici hanno raggiunto quota 90.030 mila, in aumento dell’8,7% rispetto al 2024 (82.827) e con un progresso pari all’11,8% rispetto al 2019 (80.496), anno pre-Covid. Ancora più marcato il dato delle presenze, salite a quasi 194 mila pernottamenti, con una crescita superiore al 15% rispetto al 2024 (167.363) e al 30% rispetto al periodo precedente alla pandemia (147. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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