Argentiera | il borgo minerario che sfida il mare

L’Argentiera è un borgo minerario situato sulla costa, noto per aver ospitato attività di estrazione di argento e zinco. Le vecchie miniere e le strutture abbandonate testimoniano il passato industriale del luogo, che oggi si affaccia sul mare. La zona conserva tracce di un passato minerario ancora visibili tra le pietre e le costruzioni dismesse.

Un borgo minerario sul mare, dove l’argento e lo zinco hanno lasciato un’eredità di pietra e memoria. Argentiera, nella regione della Nurra a meno di 40 chilometri da Sassari, si presenta oggi come un complesso archeologico industriale riconosciuto dall’UNESCO, dove case operaie svuotate e vecchie laverie si specchiano su una spiaggia dalla sabbia grigiastra. La crisi del settore estrattivo negli anni sessanta ha portato all’abbandono progressivo dell’insediamento, ma recenti interventi di recupero hanno trasformato il sito in uno dei luoghi più suggestivi d’Europa per l’archeologia mineraria. Oggi poche famiglie abitano ancora le case costruite sui terrazzamenti della collina, mentre il Parco Geominerario della Sardegna custodisce la storia di chi lavorò per secoli tra vasche di lavaggio e gallerie sotterranee. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Argentiera: il borgo minerario che sfida il mare Articoli correlati Il mare davanti, i binari dietro. Vi porto a Palese, il "Borgo dormitorio" di Bari che non riesce a diventare cittàTra case nuove, servizi in affanno e binari che tagliano in due il territorio, un ex borgo rurale diventato periferia residenziale prova a ritrovare... Gravina: il borgo che sfida il tempo verso il 2028Gravina in Puglia si trova oggi al centro dell’attenzione nazionale mentre attende, proprio in questa giornata di mercoledì 18 marzo 2026, la... Una raccolta di contenuti su Argentiera il borgo minerario che sfida... Argomenti discussi: Argentiera, il borgo minerario sul mare: uno dei paesaggi più sorprendenti della Sardegna. Argentiera, il borgo minerario sul mare: uno dei paesaggi più sorprendenti della SardegnaIl borgo minerario nato dalle viscere della Nurra che fonde archeologia industriale, scogliere scure e un’atmosfera magnetica che sfida il tempo moderno ... siviaggia.it Sassari, all'Argentiera il via a Marea il cartellone di eventi estiviNell'estate sassarese c'è anche il contributo particolare dell'Argentiera. Sino al 7 settembre il borgo minerario diventa un luogo di scoperta, condivisione e creatività. Marea è il titolo del ... unionesarda.it