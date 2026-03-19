A Arezzo sono state intitolate 33 nuove strade, come riportato dal comunicato stampa del Comune. La decisione è stata ufficializzata dopo un lungo periodo di attesa, che ha fatto sorgere molte domande tra i cittadini. La notizia è stata diffusa pubblicamente, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o processi. La scelta riguarda esclusivamente le nuove intestazioni stradali e le procedure amministrative correlate.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Oh finalmente! Era mesi, anni, secoli che la gente d’Arezzo la notte ‘un dormiva: “Ma quante vie avranno intitolato quest’anno?”. Ora possiamo tirà un sospiro di sollievo: son 33. Trentatré! Roba che cambia la vita. S’è chiuso infatti il gran lavoro della Commissione toponomastica 2020-2026, e il Comune, giustamente tronfio, ci fa sapere che è un record storico. Un’esplosione di targhe: illustri cittadini, personaggi storici, simboli civili. insomma, un festival del cartello stradale. Dal 2021 a oggi hanno ridisegnato mezza città: vie, piazze e angoli dedicati a gente importante, eroi, studiosi, sportivi, gente che ha fatto cose. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, 33 strade nuove intitolate: il bilancio che tutti aspettavano (e che ‘n frega a nessuno)

Articoli correlati

Lo stage che tutti aspettavano: Marcello Sacchetta arriva ad ArezzoDomenica 15 febbraio 2026 presso La Maison della Danza ad incontrare le ballerine sia junior (9-13 anni) che di livello intermedio avanzato (dai 13...

Agli Oscar 2026 la Riunione Marvel che tutti aspettavano ma con uno strano regalo che ha stupito tuttiLa cerimonia degli Academy Awards 2026 non ha regalato solo premi e discorsi ufficiali, ma anche momenti di ironia che hanno fatto sorridere il...

Tutto quello che riguarda Arezzo 33 strade nuove intitolate il...

Discussioni sull' argomento Buche lungo le strade di Arezzo, l'impegno dell'amministrazione comunale; Buche lungo le strade di Arezzo, da via Morse a San Zeno: le segnalazioni dei cittadini al sito del Comune.

La memoria si fa strada: dalla Commissione toponomastica 33 nuove intitolazioniSi chiude con un bilancio importante l’attività della Commissione: illustri cittadini, figure storiche, simboli civili per arricchire l’identità urbana ... msn.com

Mobilità elettrica, nuova colonnina a Castiglion FibocchiPresentata stamani dal sindaco Ermini e dai vertici di Estra ... msn.com

L’Ardita e ArezzoGravel: il grande ciclismo vintage torna ad Arezzo - facebook.com facebook

Ad Arezzo, in compagnia di @JacopoVeneziani entriamo nella casa di Giorgio Vasari. Da lunedì 23 marzo, dal lunedì al venerdì alle 20.20 su #Rai3, torna Vita da Artista. Le puntate saranno disponibili anche su #RaiPlay. x.com