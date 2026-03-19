Arbitro Fiorentina Inter | designato il fischietto del match

L'arbitro di Fiorentina-Inter sarà il signor Colombo, che dirigerà la partita in programma al Franchi domenica 22 marzo alle 20:45. La designazione è stata ufficializzata e il fischietto sarà incaricato di gestire il match tra le due squadre. La partita si svolgerà in serata e si giocherà allo stadio Fiorentina.

Inter News 24 Arbitro Fiorentina Inter: sarà Colombo a dirigere la sfida in programma al Franchi domenica 22 marzo alle 20:45. La designazione completa. Sarà Andrea Colombo l’arbitro di Fiorentina-Inter, la gara che chiude il programma della 30esima giornata di Serie A ( domenica 22 marzo, con fischio d’inizio alle 20.45 ). Il fischietto della sezione di Como è stato scelto per dirigere una sfida delicatissima per la corsa Champions dei nerazzurri di Cristian Chivu, impegnati in una trasferta storicamente insidiosa contro i viola. Il direttore di gara si avvarrà della collaborazione degli assistenti Khaled Bahri e Pietro Dei Giudici, figure esperte per gestire la pressione del pubblico di Firenze. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Fiorentina Inter: designato il fischietto del match Articoli correlati Arbitro Cremonese Inter, designato il fischietto del matchMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Arbitro Parma Inter: designato il fischietto del matchdi alberto alberto petrosilliArbitro Parma Inter, è stato designato il direttore di gara per la sfida in programma mercoledì 7 gennaio: tocca a... INTER-FIORENTINA 3-0: I NERAZZURRI SONO I PIÙ FORTI DI TUTTI Aggiornamenti e notizie su Arbitro Fiorentina Inter Discussioni sull' argomento La Penna torna ad arbitrare dopo le polemiche di Inter-Juve; Serie A: Manganiello arbitra Inter-Atalanta, torna La Penna dopo Inter-Juve. Doveri in B; Inter-Atalanta, l'eugubino Matteo Passeri assistente dell'arbitro Manganiello; Gli arbitri della prossima giornata di Serie A Enilive. Abisso non arbitrerà l’Inter sino a fine stagione. E stop di un meseRosario Abisso nella bufera. Il 33enne arbitro palermitano (e imprenditore nel ramo dell’arredamento) di Fiorentina-Inter è uno dei fischietti più promettenti della nuova generazione, ma le polemiche ... affaritaliani.it FIORENTINA - INTER h. 20:45 ARBITRO: COLOMBO BAHRI – DEI GIUDICI IV: TREMOLADA VAR: MARESCA AVAR: MASSA x.com Designato l'arbitro di Fiorentina-Inter di domenica Sarà sicuramente imparziale - facebook.com facebook