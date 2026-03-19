Aprilia SR GT 400 | il maxiscooter che strizza l’occhio alle sorelle maggiori

Sotto la pioggia battente e con l’asfalto completamente saturo d’acqua, viene presentato il nuovo Aprilia SR GT 400, un maxiscooter che si ispira alle versioni più grandi della stessa linea. Il veicolo si distingue per il design compatto e le caratteristiche tecniche pensate per affrontare condizioni di bagnato, offrendo un’alternativa pratica per chi cerca affidabilità e stile in città.

Sotto la pioggia battente, con l’asfalto completamente saturo d’acqua, emergono subito le vere qualità di un mezzo. È proprio in questo scenario che il nuovo Aprilia SR GT 400 mostra con chiarezza la sua identità: non un semplice scooter da città, ma un progetto costruito con logiche che guardano direttamente al mondo delle moto. La differenza si percepisce già dai primi metri. Il telaio a doppia culla in acciaio ad alta resistenza restituisce una sensazione di rigidità e precisione rara nel segmento, mentre l’avantreno comunica in modo diretto ciò che accade sotto la ruota. Non c’è filtraggio eccessivo, ma un feeling pulito che permette di leggere l’asfalto anche quando le condizioni sono critiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aprilia SR GT 400: il maxiscooter che strizza l’occhio alle sorelle maggiori Articoli correlati Leggi anche: Ecco Aprilia. SR GT 400. Il crossover emoziona Leggi anche: Arriva sul mercato Aprilia SR GT 400 Aprilia SR GT 400 | Lo scooter adventure visto dal vivo a EICMA 2025 Contenuti utili per approfondire Aprilia SR GT 400 il maxiscooter che... Temi più discussi: Aprilia SR GT 400: il maxi scooter crossover che gioca a fare la moto. La prova video; Aprilia SR GT 400, ecco quanto costa il maxiscooter di Noale; Prova Aprilia SR GT 400, lo scooter crossover che strizza l'occhio alla moto! [VIDEO] - Prove; Arriva lo scooter con airbag integrato. Aprilia SR GT 400, ecco quanto costa il maxiscooter di NoalePresentato a EICMA 2025, il nuovo scooter di Aprilia con motore da 399 cm³ e 36 CV è guidabile con patente A2 e prenotabile online fino al 31 marzo ... insella.it Aprilia SR 400 GT, lo scooter da corsa che va bene anche in città. La provaSANTA MARGHERITA LIGURE – Di tutti i marchi del Gruppo Piaggio, Aprilia è quello più sportivo, con un impegno che va dalla MotoGP alle moto stradali, senza dimenticare la gamma scooter, a cui ora si a ... repubblica.it Aprilia RS660 e RS457 le sportive carenate più vendute in Italia. Gamma RS contribuisce alla crescita del marchio anche all'estero #ANSAmotori #ANSA x.com #APRILIA: OLTRE 100 REPERTI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO, DENUNCIATO - facebook.com facebook