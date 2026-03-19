Matteo Renzi ha pubblicato un video sui social in cui invita le persone a controllarsi, spiegando di aver rimosso in tempo un melanoma. Nel messaggio, Renzi mostra il suo volto pieno di nei e sottolinea l’importanza di fare controlli regolari. Il medico e opinionista Bassetti ha commentato il post lodando la sua iniziativa. La discussione si concentra sul messaggio di prevenzione e attenzione alla salute.

“Per una volta, una notizia non politica. Come vedete, io ho la faccia piena di nei, sono pieno di nei dappertutto, e per questo mi controllo, voi direte: ‘Matteo, vabbè, chi se ne frega’. No, è importante sapere che qualche giorno fa in uno di questi controlli un bravo dottore, tra l’altro un dottore under 30, molto competente, ha insistito nel dirmi: ‘Guardi, a me questo puntino non mi piace’. E aveva ragione lui, perché era un melanoma e l’ho rimosso immediatamente. Io non rischio niente, sono tranquillissimo, tutto è stato preso in tempo “. Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi in un video postato sui social. Un messaggio che incassa su Instagram anche i complimenti di Matteo Bassetti, il medico divulgatore divenuto famoso durante la pandemia, che commenta sulla pagina Instagram di Renzi: “Bravo, la prevenzione è importante”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Appello social di Renzi: “Ho rimosso in tempo un melanoma, ragazzi controllatevi”. E Bassetti gli fa i complimenti (video)

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