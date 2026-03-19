Antonelli, ospite di Fiorello, ha annunciato che porterà Sinner su una vettura da Formula 1 biposto. Dopo la gag del mercoledì, il pilota bolognese è intervenuto a

Dopo la gag con l'imitazione del pilota Mercedes classe 2006, apparsa nella puntata della Pennicanza di ieri, Fiorello ha avuto come ospite il vero Andrea Kimi Antonelli. Durante la trasmissione radiofonica in onda su Radio 2 e RaiPlay il pilota F1 Mercedes ha ripercorso il weekend in Cina appena trascorso, dove ha conquistato la prima vittoria in Formula 1 della sua giovanissima carriera. Il talento bolognese ha raccontato le emozioni e la tensione degli ultimi giri sul circuito di Shanghai: "Gli ultimi giri sembrano i più lunghi del mondo e hai la sensazione che qualcuno stia allungando la gara". Un finale carico di emozioni e pensieri, con una sbavatura di guida costata un bello spavento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli da Fiorello, stavolta davvero: "Porterò Sinner su una vettura da Formula 1 biposto"

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