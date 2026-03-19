Antonelli chiama Sinner | Vederlo in Formula 1? In biposto si potrebbe fare

Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes e vincitore dell’ultimo Gran Premio di Formula 1 in Cina, ha espresso la possibilità di fare un giro in una monoposto di F1 in una vettura biposto. Durante un'intervista, Antonelli ha invitato Jannik Sinner, tennista italiano, a provare questa esperienza, sottolineando che potrebbe essere realizzabile. La proposta riguarda un giro in pista su una vettura a due posti.

“In una biposto si potrebbe fare un giro”. Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes e vincitore dell’ultimo gp di Formula 1 in Cina, “chiama” Jannik Sinner in F1. Il 19enne è stato videochiamato da Fiorello durante la puntata di oggi de “La pennicanza” su Radio2 dopo che il giorno prima c’era stata una gag con imitazione di Antonelli. “Il momento più teso? La partenza, ma anche gli ultimi giri sembrano sempre i più lunghi del mondo”, ha esordito Andrea Kimi Antonelli, che ha riportato l’Italia della Formula 1 sul gradino più alto del podio dopo 20 anni dall’ultima volta, quella di Giancarlo Fisichella a marzo 2o06. Tantissimi i complimenti ricevuti, alcuni anche inaspettati per il giovanissimo pilota bolognese: “I complimenti che non mi aspettavo? Quelli di Lewis (Hamilton, ndr), era davvero stracontento per me”, ha detto Antonelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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