Antonella Pepe PD | Decreto carburanti risposta tardiva e insufficiente

Antonella Pepe del Partito Democratico ha commentato la risposta del governo al decreto sui carburanti, definendola tardiva e insufficiente. Ha inoltre criticato le dichiarazioni dei rappresentanti del centrodestra e dei parlamentari sanniti, ritenendole eccessivamente trionfalistiche. La deputata ha sottolineato come la situazione sia particolarmente difficile per le famiglie e le imprese, e ha evidenziato il carattere controverso delle comunicazioni ufficiali in queste ore.

Tempo di lettura: 2 minuti “Se non fosse una situazione drammatica per famiglie e imprese, la raffica di comunicati trionfalistici diffusi in queste ore dai parlamentari sanniti ed esponenti del centrodestra sembrerebbe materiale da cabaret politico. Purtroppo, però, non c’è nulla da ridere. Il decreto carburanti approvato ieri sera viene presentato come un grande successo, ma arriva tardi, dura pochissimo, neanche il tempo che le persone possano vedere gli effetti. È come affrontare uno tsunami con un secchiello: scenografico, forse, ma totalmente inutile. Basta passare davanti a un distributore per rendersene conto. Da oltre venti giorni le opposizioni chiedevano di utilizzare l’extragettito IVA derivante dall’aumento dei prezzi dei carburanti per attivare le accise mobili e abbassare le accise su benzina e diesel. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Antonella Pepe (PD): “Decreto carburanti, risposta tardiva e insufficiente” Articoli correlati Afghanistan, Calenda: "Da Meloni risposta tardiva, andava richiamato ambasciatore Usa"“È stata una risposta tardiva, perché è stata una cosa di una gravità tale, che lede talmente tanto l’onore della patria e delle persone che hanno... Giovane in scooter inseguito dai lupi: "Risposta tardiva del Sindaco, serve una gestione preventiva"La notizia di ieri, 10 febbraio, circa l'inseguimento di alcuni lupi di un giovane in scooter a San Giuliano Terme, riaccende il dibattito sulla... Tutti gli aggiornamenti su Antonella Pepe Antonella Pepe, PD: Decreto carburanti, risposta tardiva e insufficiente. Come affrontare uno tsunami con il secchielloSe non fosse una situazione drammatica per famiglie e imprese, la raffica di comunicati trionfalistici diffusi in queste ore dai parlamentari sanniti ed esponenti del centrodestra sembrerebbe ... tvsette.net L'intervista Antonella Pepe: «Muri nel Pd del Sannio contro chi osa dissentire»Non mancano i distinguo tra i Democrat sanniti. Antonella Pepe, lei è iscritta al Pd e fa parte della direzione nazionale. Sabato scorso, in occasione della conferenza indetta dal partito sulle aree ... ilmattino.it