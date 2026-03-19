Anticipazioni Pechino Express cosa succede nella seconda puntata del 19 marzo

Il 19 marzo va in onda la seconda puntata di Pechino Express, il popolare programma di viaggio e sfide tra coppie di concorrenti. In questa puntata, i partecipanti affrontano nuovi percorsi e ostacoli, mettendo alla prova resistenza e spirito di avventura. La trasmissione mostra le tappe, le prove e gli incontri dei concorrenti durante il loro percorso attraverso diverse località.

Torna con il secondo appuntamento della stagione Pechino Express: la puntata va in onda il 19 marzo e dopo il primo episodio da record – puntata più vista di sempre con una Total Audience di 752mila spettatori, +39% rispetto al debutto dello scorso anno – riprende il viaggio alla scoperta dell’Oriente più estremo. Al timone come sempre Costantino Della Gherardesca: con lui il primo inviato speciale Lillo Petrolo, e le dieci coppie ancora tutte in gara, pronte a scoprire chi dovrà sfidarsi con Gli Ex al “duello”, inedita modalità di eliminazione. Pechino Express, le anticipazioni del 19 marzo. Continua il viaggio delle dieci coppie di Pechino Express che quest’anno porta il pubblico in Estremo Oriente, con un viaggio incredibile e mozzafiato che si snoda tra Indonesia, Cina e Giappone. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Pechino Express, cosa succede nella seconda puntata del 19 marzo Articoli correlati Pechino Express, anticipazioni del 12 marzo: cosa succede nella prima puntataZaini in spalla, spirito di adattamento e tanta voglia di partire: Pechino Express torna in tv con una nuova stagione tutta da vivere. Pechino Express 2026, stasera la seconda tappa: le anticipazioni di giovedì 19 marzoDopo il successo della prima puntata, in onda la settimana scorsa e seguita da 752. Altri aggiornamenti su Anticipazioni Pechino Express Temi più discussi: Pechino Express, Chanel Totti 'pigra' e Francesco Paolantoni show: tutto sulla nuova stagione; Pechino Express 13, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni; Pechino Express 2026: la nuova edizione riparte da un nuovo itinerario, tre inviati e una coppia in più; Pechino Express 2026 al via su Sky: le anticipazioni della prima tappa, giovedì 12 marzo. Pechino Express - L'Estremo Oriente, Anticipazioni Seconda Puntata: continua la corsa in Indonesia, chi si sfida al DuelloScopriamo insieme le Anticipazioni sulla seconda puntata di Pechino Express - L'Estremo Oriente in onda giovedì, 19 marzo 2026, su Sky e in streaming solo su NOW. msn.com Pechino Express, colpo di scena in Indonesia: La tappa è eliminatoria!. Chi rischia l’addio alle cascate Tumpak Sewu?Seconda tappa shock per Pechino Express 2026. Da Ketapang alle cascate Tumpak Sewu: scopri chi rischia l'eliminazione e il malus del Libro Rosso. piudonna.it dove vederla, le coppie, le anticipazioni Oggi, giovedì 12 marzo, comincia la nuova edizione di Pechino Express 2026 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now. Quest’anno il nuovo reality porterà i concorrenti verso est, lungo una rotta tra le più amb - facebook.com facebook Pechino Express, al via oggi 12 marzo: coppie e anticipazioni x.com