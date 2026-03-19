Ansia per la Nazionale | infortunio per Tonali rischia di saltare i playoff Ma c’è fiducia | come sta e quando può tornare

Durante il match di Champions League tra Barcellona e Newcastle, che si è concluso con un punteggio di 7-2, Sandro Tonali si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo. L'infortunio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sua partecipazione ai prossimi playoff, anche se al momento non sono stati forniti dettagli sulla gravità del problema o sui tempi di recupero.

Infortunio e sostituzione per Sandro Tonali durante il match di Champions League tra Barcellona e Newcastle, terminata 7-2, con la squadra blaugrana che si è qualificata per i quarti di finale. Il centrocampista azzurro è stato costretto a uscire dal campo al 55esimo, nel secondo tempo, per un problema alla coscia sinistra. Un problema che tiene in apprensione il Newcastle, ma soprattutto la Nazionale italiana, che il 26 marzo – esattamente tra una settimana – affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff per andare al Mondiale. L’allarme sembra però rientrato, come riporta Sky Sport: Tonali ha un’edema e dovrebbe esserci ai playoff, ma domenica il Newcastle affronterà il Sunderland in un derby sentitissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ansia per la Nazionale: infortunio per Tonali, rischia di saltare i playoff. Ma c’è fiducia: come sta e quando può tornare Articoli correlati Infortunio Tonali, preoccupazione nazionale: Gattuso in ansia per i playoffSerata da dimenticare per Sandro Tonali con il centrocampista della nazionale italiana che ha detto addio alla Champions League con il suo Newcastle,... Infortunio Calhanoglu, Inter in ansia: niente Bodo Glimt ma non solo! Ecco le partite che può saltareFiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Altri aggiornamenti su Ansia per la Nazionale infortunio per... Temi più discussi: Sandro Tonali infortunato e sostituito in Champions: Nazionale in ansia per il centrocampista del Newcastle; Inter in ansia per l’effetto nazionali: da Lautaro fino a Pio Esposito, il ruolo dell'ultima sosta; Champions. Sandro Tonali esce durante Barcellona-Newcastle, Gattuso in ansia; Gattuso in ansia, rischio forfait eccellente per le convocazioni della nazionale. Nazionale, ansia per Tonali: ha un problema all'inguine. E il Newcastle trema per domenica(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Direi che la presenza di Sandro è in dubbio. Ha un qualcosa all'inguine, o all'anca. Potrebbe essere un problema per noi. Nella conferenza ... milannews.it Nazionale in ansia per Tonali: infortunio in Champions e playoff a rischioIl centrocampista è uscito con il supporto dei sanitari: le ultime sul suo infortunio. msn.com Rallenta la longevità mentre aumenta la "Longevity fixation syndrome", una forma emergente di ansia legata alla ricerca di una lunga aspettativa di vita - facebook.com facebook Ansia per #Tonali: esce per un problema muscolare durante #Barcellona- #Newcastle x.com