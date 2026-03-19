Annalisa, cantante nota per i suoi capelli rossi e il suo sguardo intenso, sta affrontando una serie di critiche e accuse di blasfemia. La cantante ha dichiarato di non aspettarsi questa reazione alle sue parole, che hanno suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e sui social media. La sua popolarità e il suo ruolo di figura prominente nel panorama musicale italiano sono stati al centro di questa vicenda.

Con i suoi capelli rosso fuoco e quello sguardo che buca lo schermo, Annalisa è ormai la regina indiscussa del pop italiano. Successo, croce e delizia di ogni star. Non mancano i giudizi affilati e le etichette che cercano di cucirle addosso a ogni esibizione, a ogni nuovo progetto. L’ultimo? Il singolo Canzone estiva, rilasciato col relativo videoclip che ha scatenato un polverone mediatico, trascinandola al centro di una polemica decisamente forte. Tanto da arrivare a vere e proprie accuse di “blasfemia”. “Suora o pornodiva?”. Canzone estiva gioca tra il sacro e il profano, con il suo motivetto “acchiappone” e le immagini di un videoclip che vede protagonista la stessa Annalisa, alle prese con questa dualità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Annalisa, pioggia di critiche e accuse di “blasfemia”: “Non me lo aspettavo”

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