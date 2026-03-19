Annalisa | Mi hanno definita pornodiva Svolta sexy? No sono cresciuta e resto una brava ragazza

Annalisa ha risposto alle parole che la definiscono una pornodiva, precisando di non aver mai avuto una svolta sexy ma di essere cresciuta come artista e di considerarsi ancora una brava ragazza. La cantante ha commentato la pubblicazione di “Canzone estiva”, sottolineando che il suo percorso artistico non si è mai discostato da questa immagine. La sua posizione è chiara e senza mezzi termini.

Annalisa difende la sua immagine dopo la pubblicazione di Canzone estiva: nessuna svolta sexy, ma crescita personale. Critica i pregiudizi sulle donne nella musica e rivendica libertà espressiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Testo e significato di Canzone estiva di Annalisa: “suora o pornodiva” riflette sulle aspettative altruiAnnalisa torna con “Canzone estiva”, brano dance pop che prosegue il racconto di "Ma io sono fuoco": tra amore, immagine pubblica e provocazioni,... Annalisa, il nuovo singolo Canzone estiva: “Mi vuoi più suora o pornodiva?”Un grande ritorno per Annalisa con un brano dal titolo eloquente e che è già una provocazione: si intitola Canzone estiva il nuovo singolo della... Annalisa - Esibizionista (Official Video) Tutti gli aggiornamenti su Annalisa 8220 Mi hanno definita... Temi più discussi: Annalisa: La musica pop è una scienza esatta; Annalisa: Suora o pornodiva? Io rispetto entrambe. Sono una che lotta con la dieta, che ha le sue imperfezioni; Annalisa Petrini: lutto nel mondo della televisione, addio alla storica caporedattrice del Grande Fratello; Lutto al Grande Fratello: è morta Annalisa Petrini | Chi era la colonna portante del reality di Canale 5. Annalisa, pioggia di critiche e accuse di blasfemia: Non me lo aspettavoSuora o pornodiva?, si chiede Annalisa nella sua Canzone estiva: la cantante risponde alle critiche e alle accuse (persino di blasfemia). dilei.it Annalisa: «Suora o pornodiva? Rispetto entrambe. Sono una che lotta con la dieta»Un video sexy e un brano provocatorio. La cantautrice risponde alle polemiche: «Sono semplicemente me stessa e mi fa arrabbiare che noi donne siamo sempre giudicate» ... msn.com Annalisa: "Suora o pornodiva Rispetto entrambe. Non sono una marionetta che fa cose in cui non crede" x.com "A volte, facendo questo lavoro, senti la responsabilità di dover raccontare qualcosa che sia vero, di regalare qualcosa di positivo. E questo non è facile" ha detto Annalisa in diretta a #105micasa live con @maxbrigante da Spazio Lenovo Ogni settimana, Sp - facebook.com facebook