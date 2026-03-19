Annalisa | Mi hanno definita pornodiva Svolta sexy? No sono cresciuta e resto una brava ragazza

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Annalisa ha risposto alle parole che la definiscono una pornodiva, precisando di non aver mai avuto una svolta sexy ma di essere cresciuta come artista e di considerarsi ancora una brava ragazza. La cantante ha commentato la pubblicazione di “Canzone estiva”, sottolineando che il suo percorso artistico non si è mai discostato da questa immagine. La sua posizione è chiara e senza mezzi termini.

Annalisa difende la sua immagine dopo la pubblicazione di Canzone estiva: nessuna svolta sexy, ma crescita personale. Critica i pregiudizi sulle donne nella musica e rivendica libertà espressiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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