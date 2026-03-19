Un individuo si sposta tra le corsie di un ipermercato, con la lista della spesa in mano e un corpo che si muove con curiosità. La scena si svolge mentre il soggetto attraversa diversi reparti, passando accanto a scaffali e luci fluorescenti. L’ambiente riflette un’atmosfera quotidiana, fatta di acquisti e routine, in un luogo di grande afflusso di persone.

La lista della spesa in mano. Il corpo che si muove curioso, una corsia dopo l’altra. Mentre il mondo pare allo specchio, riflettendosi bizzarro: fra un’offerta speciale e le plafoniere al neon. C’è molto della sensibilità di Annie Ernaux in “ Guarda le luci, amore mio “ (ed. L’Orma), nato nel 2012 su richiesta dell’editore francese Seuil per la collana Raccontare la vita. Il Premio Nobel scelse all’epoca l’ipermercato come territorio di osservazione della società. E da quel momento si appuntò un anno di regolari visite all’Auchan di Cergy, paesino non distante da Parigi dove vivono persone di 130 nazionalità diverse. Un viaggio nell’orizzonte consumistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anime in bilico fra l’ipermercato e la stanza

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