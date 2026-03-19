animali in guerra vittime fantasma

Durante i conflitti armati, molti animali vengono coinvolti senza essere riconosciuti, diventando vittime invisibili. Si tratta di animali che assistono i soldati, sono usati nelle operazioni militari o semplicemente si trovano in zone di guerra, spesso senza che nessuno si accorga della loro presenza o delle sofferenze che subiscono. La loro presenza non viene mai ufficialmente registrata nei rapporti ufficiali o nei resoconti di guerra.

Vittime «collaterali» Animali selvatici, da reddito, da lavoro e da compagnia: sono vittime «collaterali» delle guerre. Dalla storia all’attualità. Danni e distruzioni degli ecosistemi Vittime «collaterali» Animali selvatici, da reddito, da lavoro e da compagnia: sono vittime «collaterali» delle guerre. Dalla storia all’attualità. Danni e distruzioni degli ecosistemi «Figuriamoci poi se c’è chi pensa che ci siete anche voi bestie, che guardate uomini e cose con codesti occhi silenziosi, e chi sa come li vedete, e che ne pensate»: applicare questa citazione di Luigi Pirandello alle guerre passate e presenti può offrire ulteriori elementi di lettura dell’orrore bellico. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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