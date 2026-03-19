Animali in guerra vittime fantasma

Da cms.ilmanifesto.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i conflitti armati, molti animali vengono coinvolti senza essere riconosciuti, diventando vittime invisibili. Si tratta di animali che assistono i soldati, sono usati nelle operazioni militari o semplicemente si trovano in zone di guerra, spesso senza che nessuno si accorga della loro presenza o delle sofferenze che subiscono. La loro presenza non viene mai ufficialmente registrata nei rapporti ufficiali o nei resoconti di guerra.

Vittime «collaterali» Animali selvatici, da reddito, da lavoro e da compagnia: sono vittime «collaterali» delle guerre. Dalla storia all’attualità. Danni e distruzioni degli ecosistemi Vittime «collaterali» Animali selvatici, da reddito, da lavoro e da compagnia: sono vittime «collaterali» delle guerre. Dalla storia all’attualità. Danni e distruzioni degli ecosistemi «Figuriamoci poi se c’è chi pensa che ci siete anche voi bestie, che guardate uomini e cose con codesti occhi silenziosi, e chi sa come li vedete, e che ne pensate»: applicare questa citazione di Luigi Pirandello alle guerre passate e presenti può offrire ulteriori elementi di lettura dell’orrore bellico. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

animali in guerra vittime fantasma
© Cms.ilmanifesto.it - Animali in guerra, vittime fantasma

Articoli correlati

Leggi anche: I mangimi per gli animali conservati vicino agli escrementi: negozio fantasma scoperto ad Afragola

Case fantasma per il Giubileo, migliaia di vittime a Roma: "Le stanze non esistevano"Quando abbiamo chiesto a fonti investigative della guardia di finanza, quante fossero le vittime, la risposta è stata franca: “Sono migliaia, un...

Top 10 Most Venomous Animals in the World | 10 Most Venomous Animals on Earth | Wildlife Documentry

Video Top 10 Most Venomous Animals in the World | 10 Most Venomous Animals on Earth | Wildlife Documentry

Approfondimenti e contenuti su Animali in guerra vittime fantasma

Temi più discussi: Animali in guerra, rendiamo visibile una storia silenziosa; Alla Statale di Milano un convegno per raccontare le sofferenze degli animali nelle guerre. Vittime e strumenti fin dall’antichità; Animali in guerra, la strage dimenticata. Il diritto internazionale umanitario pensi anche a loro; A Storie d’Autore Vincenzo Di Michele parla dell’impiego degli animali nelle guerre.

animali in guerra vittimeAnche gli animali sono vittime della guerra: un convegno per dare voce a chi non ce l’haDaranno voce a chi non può parlare né difendersi in una situazione tremenda: un convegno a Milano per gli animali di guerra ... amoreaquattrozampe.it

animali in guerra vittimeZoologi in allarme: la guerra minaccia gli animali selvatici del Golfo PersicoNuovi bombardamenti nel Golfo Persico mettono a rischio specie animali già vulnerabili; ambientalisti lanciano l'allarme ecologico. tech.everyeye.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.