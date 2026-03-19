ancora un esonero in serie a si cambia di nuovo in panchina

Nella Serie A si registra un nuovo cambio in panchina dopo l'esonero di Davide Nicola dalla Cremonese. Sono possibili ulteriori sostituzioni tra gli allenatori delle squadre del massimo campionato, con alcune panchine a rischio di rotazione. La situazione attuale suggerisce che altri cambi potrebbero verificarsi nel prossimo futuro.

Dopo l’esonero di Davide Nicola dal ruolo di allenatore della Cremonese potrebbero arrivare presto altri cambi in panchina nelle squadre di Serie A con qualche allenatore che vede a rischio la propria posizione. Nuovo esonero in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Il pesante ko della Cremonese contro la Fiorentina è costato caro a Davide Nicola che è stato esonerato dalla società grigiorossa che si è affidata a Marco Giampaolo per cercare di rimontare sulle rivali e provare a salvare Baschirotto e compagni. Stando a quanto riportato da alcuni bookmakers, non sarebbe affatto tranquilla la posizione di alcuni allenatori. Stando a quanto scritto da Agipronews, sia Goldbet che Betflag quotano a 1. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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