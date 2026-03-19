Ancora sacrifici umani in nome di Pachamama l’idolo che Bergoglio introdusse nel Tempio

Nella regione si sono verificati nuovi sacrifici umani legati alla venerazione di Pachamama, l’idolo che è stato recentemente portato nel Tempio da figure religiose. Gli adepti della Madre Terra continuano a praticare rituali che coinvolgono azioni estreme, mantenendo vive tradizioni antiche. Le autorità hanno confermato l’avvenuto svolgimento di queste cerimonie, che attirano attenzione e suscitanza di polemiche.

Un articolo di Infovaticana riporta nuovi casi di “sacrifici umani reali”, denunciando la pericolosità del culto di Pachamama, cui sono legati questi riti di sangue. Molto spesso il sacrificio avviene nelle profondità delle miniere, per propiziarsi le divinità degli inferi, come il “Tío della miniera, figura infernale associata a culti minerari in Bolivia”. Quando Bergoglio introdusse l'idolo di Pachamama nel Tempio, molti pensavano a qualcosa di simbolico, cioè, alla (Madre)Terra martoriata dal peccato umano, etc. Come ho documentato nel mio libro "Le radici del male da Malthus a Bergoglio. Quando il genere umano non è perfettibile", il culto di Pachamama non è innocuo come molti sprovveduti pensano ma è un culto "gnostico di impronta eco-femminista e neomaterialista". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Ancora sacrifici umani in nome di Pachamama", l’idolo che Bergoglio introdusse nel Tempio Articoli correlati Bolivia: Jisk’a Anata, il carnevale ancestrale che onora la Pachamama e invoca fertilità per i campi.Il 15 febbraio 2026, la città di El Alto, in Bolivia, si è colorata di festa con il carnevale di Jisk’a Anata, una celebrazione ancestrale che... “Porteremo avanti la Fiorentina nel nome di mio padre”. Firenze, l’addio a Rocco e un futuro targato (ancora) CommissoFirenze, 26 gennaio 2026 – “Ognuno ha un suo personale ricordo di Rocco Commisso”.