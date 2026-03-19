Ancona sul tetto d?Italia è Capitale della Cultura | Ora siamo protagonisti

Ancona è stata dichiarata Capitale della Cultura e si trova sul tetto d’Italia. Il sindaco ha rivolto una battuta al ministro, dicendo che «non è un lutto, avete vinto». La città si prepara a vivere questa designazione con entusiasmo, mentre il sindaco ha commentato la vittoria con un tono leggero e deciso. La cerimonia ha coinvolto diverse autorità locali e nazionali.

ANCONA «Non è un lutto, avete vinto». Dev’essere stata l’espressione monolitica del sindaco Silvetti ad aver suggerito la battuta al ministro Giuli. Appena dopo la proclamazione, ha invitato il primo cittadino a sciogliere la tensione accumulata nell’intensa mattinata romana. Sì, Ancona è sul tetto d’Italia: è Capitale della Cultura 2028. L’annuncio ieri mattina alla Sala Spadolini del Ministero della Cultura. Le emozioni Silvetti era incredulo, attraversato da uno tsunami di emozioni. Consapevole di aver tagliato un traguardo storico, ha preso la parola - con voce rotta - affiancato dal ministro e dal presidente della commissione Davide... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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