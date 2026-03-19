ancona grandi manovre in atto romana film vorrebbe svincolarsi

A Ancona, la società Romana Film ha avviato procedure per svincolarsi dalla squadra, mentre il club si prepara a nuove sfide sia in campo che nella gestione societaria. La squadra ha ancora sette partite da giocare nella stagione in corso, con il focus rivolto a migliorare le proprie prestazioni e affrontare le prossime competizioni. Intanto, l’attenzione si concentra sugli sviluppi interni alla società e sulle decisioni da adottare per il futuro.

L’Ancona guarda verso il futuro. In campo e in società. Se, infatti, da un lato mancano sette giornate alla fine del campionato e Gelonese e compagni hanno l’obiettivo chiaro di mantenere il primato sino alla fine, che significherebbe vittoria del torneo e promozione in serie C – e domenica al Del Conero arriva il Sora –, dall’altro c’è il lavoro costante che sta facendo la società del presidente Polci. L’obiettivo, infatti, è guardare lontano per programmare il prossimo futuro, specie se si considera il possibile salto di categoria. Il progetto di cosiddetto spacchettamento delle quote finora ha fornito risultati non esaltanti, se si considera che al momento l’Ancona è di Massimiliano Polci all’80% e della Romana Film al 20%. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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