Nel quartiere di San Lorenzo, noto per il suo passato di sinistra, i residenti hanno espresso chiaramente il loro disappunto riguardo alla presenza di senzatetto. Con un messaggio diretto, hanno chiesto di allontanarli, manifestando la propria stanchezza nei confronti delle soluzioni considerate troppo tolleranti. La richiesta si unisce a un clima di rabbia che si percepisce tra le persone che vivono quotidianamente questa situazione.

Rossi sì, ma rossi di rabbia. A San Lorenzo, quartiere con il cuore storicamente a sinistra, i residenti sono esausti. Ieri, dopo gli ennesimi episodi di violenza, si sono riuniti nel teatro della scuola Aurelio Saffi e hanno dato voce a tutte le criticità che hanno trasformato un'area strategica della città - vicina alla stazione Termini e all' università La Sapienza - in un luogo in mano ai senzatetto e ai delinquenti. Il problema, secondo i cittadini, è legato alle politiche di accoglienza dell'Amministrazione. L'alta concentrazione di sbandati e l'assenza di un piano capace di impedire che la loro presenza continui a gravare sull'equilibrio del territorio hanno infatti creato la tempesta perfetta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anche San Lorenzo si è stancato del buonismo: "Via i senzatetto da qui"

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