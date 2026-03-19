Il generale Mario Mori partecipa a un appuntamento organizzato da Fratelli d’Italia e si presenta in sala. Quando gli viene chiesto qualcosa dal giornalista de ilfattoquotidiano, risponde con un’espressione colorita. La sua presenza e le sue parole si inseriscono in un contesto di incontri pubblici e dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori approfondimenti o interpretazioni.

“Sono qui a vedere”. Questa la prima risposta che Mario Mori, ex generale dei Ros dà a ilfattoquotidiano.it all’appuntamento conclusivo di Fratelli d’Italia per la campagna referendaria in favore del Sì. Che fosse qui come semplice curioso che aspetta il Giro d’Italia pare poco credibile tant’è che poco dopo Mori contesta la domanda se vota sì come “ banale ”. Ma non era qui per vedere? Alla fine quando gli viene chiesto “perché Sì” decide di congedare il cronista con garbo: “Hai rotto i coglioni, cazzo”. L'articolo Anche il generale Mario Mori vota Sì: presente all’appuntamento di Fdi. E alle domande del Fatto risponde: “Hai rotto i cogl.” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anche il generale Mario Mori vota Sì: presente all’appuntamento di Fdi. E alle domande del Fatto risponde: “Hai rotto i cogl…”

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