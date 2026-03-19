Neymar si fa riprendere in un video mentre svela i convocati del Brasile, ma non viene chiamato dall’allenatore Ancelotti. Nonostante le recenti buone prestazioni con il Santos, il tecnico ha dichiarato che la forma fisica dell’attaccante non è ancora al livello richiesto. La scena mostra il giocatore che si mostra senza commenti, mentre il ct annuncia la rosa ufficiale.

Nonostante le recenti ottime prestazioni con il Santos, Neymar non è stato convocato dal ct del Brasile Ancelotti, che ha spiegato che la forma fisica dell'ex Barcellona e Psg non è ancora sufficiente. La reazione dell'attaccante è stata filmata in diretta: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ancelotti non chiama Neymar, lui si fa filmare mentre svelano i convocati: il video della reazione

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