Un nuovo caso coinvolge il cantante Amaro, che viene accusato di aver copiato materialmente contenuti da altri. La polemica nasce da un post social in cui si evidenzia una presunta somiglianza tra alcune sue affermazioni e un'altra fonte. Ora si aggiunge anche una mail che sembra confermare l’accusa di plagio, trasformando la vicenda da semplice discussione online a un episodio più serio.

Amaro, ora spunta anche la mail: “Copiato spudoratamente” Da semplice post social a caso vero e proprio il passo è stato breve. E ora arriva pure la mail che butta benzina sul fuoco. Ne avevamo parlato qui: A Castiglioni nasce l’amaro. e il sindaco non perde l’occasione di metterci (ancora) la faccia A scrivere è Pier Nicola Bruno, produttore dell’Amaro Cortona, e non è che ci gira tanto intorno. Secondo lui, il nuovo Amaro Castiglioni sarebbe “palesemente copiato”. Non “simile”, non “ispirato”. Proprio copiato. E già qui si capisce l’aria che tira. Ma il pezzo forte arriva dopo. Bruno racconta che, tempo fa, dopo una cena a Cortona, sarebbe stato proprio il sindaco Agnelli a chiedergli se poteva fargli un amaro per Castiglion Fiorentino. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Amaro, scoppia il caso: “copiato spudoratamente”

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La vita è come il cioccolato è l'amaro che fa apprezzare il dolce. Xavier Brebion - facebook.com facebook